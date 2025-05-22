Трамп объяснил "разрушительное" сокращение программ USAID

Президент США Дональд Трамп признал "разрушительными" последствия приостановки финпомощи по всему миру и призвал другие страны "скидываться на помощь".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Во время визита президента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы в Белый дом, Трампа спросили о сокращении большинства программ внешней помощи, в частности программ Агентства США по международному развитию (USAID). Журналист отметил, что это решение имело существенные последствия для Африки.
"Это разрушительно, и, надеюсь, многие люди начнут тратить много денег", - сказал президент.
Он добавил, что "говорил с другими странами" и выразил желание, чтобы "и они участвовали и тратили средства, поскольку мы (США. - ред.) потратили много".
"А проблема большая - колоссальная проблема во многих странах. Очень много проблем. Соединенные Штаты всегда получают запросы на средства. Никто другой не помогает", - сказал Трамп в Овальном кабинете.
Соединенные Штаты являются крупнейшим в мире донором гуманитарной помощи, на долю которого приходится не менее 38% всех зафиксированных ООН взносов.
Согласно данным правительства, в 2024 году страна выделила 61 миллиард долларов иностранной помощи. Более половины из этой суммы было предоставлено через USAID.
В первый день после вступления в должность президента, Дональд Трамп распорядился о 90-дневном приостановлении всей внешней помощи США. Это решение привело к дальнейшим административным шагам по заморозке финансирования в различных регионах мира.
Вследствие этих изменений, USAID подверглось масштабной реструктуризации. Деятельность агентства фактически свернули, большинство персонала вынужденно ушло в отпуск или уволилось, были отменены более 80% программных грантов.
Позже администрация Трампа разработала реформу иностранной помощи и анонсировала перезапуск USAID.
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