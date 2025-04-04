Трамп ответил, когда Маск может покинуть пост главы DOGE

В определенный момент Илону Маску придется уйти с поста главы Департамента эффективности государственного управления (DOGE). Это может уже совсем скоро.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По словам главы Белого дома, он хочет, чтобы Маск оставался на посту главы DOGE как можно дольше. Но отметил, что "наступит момент, когда ему придется" уйти, отчасти из-за компаний, которыми управляет миллиардер.
На вопрос журналиста о том, как долго, по мнению Трампа, Маск будет работать в его администрации в качестве особого госслужащего, президент ответил: "Я имею ввиду, столько, сколько он захочет". На уточняющий вопрос о конкретной дате ухода Маска, Трамп тоже ответил.
"Я думаю, через несколько месяцев", - сказал президент Соединенных Штатов.
Отметим, что вице-президент США Джей Ди Вэнс сделал аналогичные замечания в интервью Newsmax, заявив, что Маск не будет существовать вечно.
"Мы понимаем, что мы никогда не получим Илона на четыре года. Это просто не сделка. У него есть бизнес, которым нужно управлять. Он хочет сосредоточиться на этой проблеме, решить ее и помочь нам", - сказал Вэнс.
Как пишет NBC, лица, которые занимают особые должность, могут временно исполнять обязанности не более 130 дней в течение года.
Трамп в общении с журналистами также дал понять, что после ухода миллиардера, работу Маска возьмут на себя министры департаментов, и "DOGE продолжит свою работу". Этот комментарий является противоположным заявлению того же Трампа на этой неделе, который сказал, что в определенный момент Департамент эффективности государственного управления прекратит свое существование.
Напомним, на днях Politico написало, что Маск вскоре покинет пост главы DOGE. Однако пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт опровергла эту информацию, назвав публикацию "мусором". Она добавила, что Маск и Трамп публично заявляли, что миллиардер отойдет от роли госслужащего, когда "его невероятная работа в DOGE будет завершена.
Также вчера мы писали, что по словам Вэнса, Маск останется советником Трампа даже после того, как тот покинет пост руководителя DOGE.
"У DOGE есть много работы, и да, эта работа будет продолжаться после ухода Илона. Но, по сути, Илон останется другом и советником как для меня, так и для президента", - сказал вице-президент США.
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