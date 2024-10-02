Трамп отказался давать интервью программе "60 минут", Харрис согласилась, - Axios

Важно отметить, что 10 сентября 2024 года между Харрис и Трампом прошли дебаты. После, вице-президент США неоднократно предлагала бывшему президенту провести еще один раунд, на что он отвечал отказом. Поскольку Трамп заявил, что уже "слишком поздно" проводить новые дебаты, шоу на CBS News могло бы стать последним шансом для обоих кандидатов охватить массовую аудиторию за 29 дней дня выборов.

Канал утверждает, что Трамп согласился, но затем отказался от интервью. В комментарии Axios Стивен Чунг, директор по коммуникациям кампании Трампа, объяснил ситуацию.

"Были обсуждения, но ничего не было запланировано или зафиксировано. Они настояли на том, чтобы прервать интервью для проверки фактов", - сказал он.

Тем временем вице-президент США Камала Харрис согласилась и примет участие в шоу, которое выйдет в эфир 7 октября. При этом, приглашение Трампу остается в силе.

"В этом году кампании Харрис и Трампа согласились принять участие в программе "60 минут". Вице-президент Харрис побеседует с корреспондентом Биллом Уитакером. После первоначального согласия на интервью со Скоттом Пелли, кампания бывшего президента Трампа решила отказаться от участия. Пелли расскажет об этом в понедельник вечером", - добавил представитель "60 минут".