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Трамп ветує оборонний бюджет США з санкціями проти "Північного потоку-2"

Автор: Игорь Литвиненко

Президент США Дональд Трамп пообіцяв накласти вето на оборонний бюджет країни. Він містить, зокрема, санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

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Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

Трамп заявив, що не буде ветувати оборонний бюджет, якщо з нього заберуть статтю, яка звільняє від відповідальності онлайн-ресурси за зміст коментарів користувачів.

"Дуже сумно для нашої нації, але, схоже, сенатор Джим Інхоф не буде включати пункт про припинення дії статті 230 до законопроекту "Про оборону". Так погано для нашої національної безпеки і чесності виборів. Останній шанс зробити це. Я накладу вето"- написав Трамп.

Раніше РБК-Україна писало, що проект оборонного бюджету США на 2021 рік включає розширення санкцій відносно газопроводів "Північний потік-2" і "Турецький потік". Даний проект був узгоджений обома палатами Конгресу.

Раніше повідомлялося, що США можуть ввести нові санкції проти "Північного потоку-2". За даними The Wall Street Journal, цього домагаються українські лобісти.

Зазначимо, будівництво газопроводу "Північний потік-2" було порушено в грудні минулого року після введення санкцій з боку США. В кінці листопада 2020 року в США прийшли до угоди про необхідність введення нових санкцій проти російського газопроводу "Північний потік-2". Нові санкції, як частина законопроекту про витрати на оборону, можуть набути чинності до кінця року.

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