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Трамп избежал ответа о разговоре с Путиным про 30-дневное перемирие

Вторник 20 мая 2025 09:31
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Трамп избежал ответа о разговоре с Путиным про 30-дневное перемирие Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Трамп избежал ответа относительно разговора с Путиным про перемирие. Он не сказал, убеждал ли диктатора на 30-дневное прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме

Во время пресс-конференции СМИ напомнили Трампу, что президент Украины Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад согласился на 30-дневное прекращение огня. Эта инициатива до сих пор остается "на столе".

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что после последнего разговора с диктатором Владимиром Путиным он обсудил ситуацию с лидерами нескольких европейских стран.

"Итак, что мы сделали - и сделали это решительно, - мы сказали: давайте уже начнем это. У меня был разговор со многими европейскими лидерами после звонка (ред. - с Путиным), и мы должны как-то решить эту проблему", - отметил Трамп.

Трамп отметил, что сейчас еженедельно погибает от 5 до 6 тысяч человек, и добавил, что видел спутниковые снимки с ужасными последствиями боевых действий.

"Это не моя война, ее бы не было, если бы я был президентом. Но сейчас я просто пытаюсь помочь", - подчеркнул он.

Трамп также напомнил, что США уже потратили "сотни миллиардов долларов на эту войну", но, по его словам, война - это не только деньги, а прежде всего - человеческие жизни.

Он подчеркнул, что попытается повлиять на ситуацию и убедить стороны остановить войну хотя бы временно.

Разговор с Путиным

Вчера президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Подробно о разговоре Трампа и Путина - читайте в материале РБК-Украина.

Позже стало известно, что Трамп имел двойной разговор с Зеленским - до того, как позвонил Путину и после.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

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