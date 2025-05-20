Трамп избежал ответа о разговоре с Путиным про 30-дневное перемирие

Трамп избежал ответа относительно разговора с Путиным про перемирие. Он не сказал, убеждал ли диктатора на 30-дневное прекращение огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме

Во время пресс-конференции СМИ напомнили Трампу, что президент Украины Владимир Зеленский еще несколько месяцев назад согласился на 30-дневное прекращение огня. Эта инициатива до сих пор остается "на столе".

В ответ президент США Дональд Трамп заявил, что после последнего разговора с диктатором Владимиром Путиным он обсудил ситуацию с лидерами нескольких европейских стран.

"Итак, что мы сделали - и сделали это решительно, - мы сказали: давайте уже начнем это. У меня был разговор со многими европейскими лидерами после звонка (ред. - с Путиным), и мы должны как-то решить эту проблему", - отметил Трамп.

Трамп отметил, что сейчас еженедельно погибает от 5 до 6 тысяч человек, и добавил, что видел спутниковые снимки с ужасными последствиями боевых действий.

"Это не моя война, ее бы не было, если бы я был президентом. Но сейчас я просто пытаюсь помочь", - подчеркнул он.

Трамп также напомнил, что США уже потратили "сотни миллиардов долларов на эту войну", но, по его словам, война - это не только деньги, а прежде всего - человеческие жизни.

Он подчеркнул, что попытается повлиять на ситуацию и убедить стороны остановить войну хотя бы временно.