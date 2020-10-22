Трамп ухилився від питання про покарання Китаю за поширення COVID-19

Президент США Дональд Трамп повторив свої звинувачення на адресу Китаю за поширення коронавірусу. Однак він ухилився від питань, як його адміністрація буде вести себе з Китаєм під час його другого президентського терміну та чи змусить він Китай заплатити за шкоду, заподіяну COVID-19.

Про це він сказав під час зустрічі зі своїми прихильниками в Білому домі, повідомляє Sinclair Broadcast Group.

"Ми збираємося багато чого зробити з Китаєм", - сказав Трамп, відмовившись повідомити подробиці. "Але те, що вони зробили з нами, - ганьба", - додав він.

При цьому Трамп звинуватив Китай у тому, що американцям доводиться носити маски.

Також він заявив, що Китай винен у застопорених переговорах між Білим домом і Конгресом щодо пакету допомоги від коронавірусу на суму від 1,8 до 2,4 трлн доларів. "Все через Китай", - сказав Трамп, називаючи ціну в трильйон доларів.

На питання, чи змусить він Китай платити за економічні втрати США, Трамп відповів: "Ви побачите".

Нагадаємо, в жовтні 2020 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Китай дорого заплатить за поширення коронавірусу. Він звинуватив Китай у поширенні COVID-19.

Зазначимо, Дональд Трамп під час своєї промови на Генасамблеї ООН, закликав притягнути до відповідальності Китай через виникнення пандемії коронавірусу.