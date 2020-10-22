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Трамп ухилився від питання про покарання Китаю за поширення COVID-19

Вашингтон, Четвер 22 жовтня 2020 11:10
Трамп ухилився від питання про покарання Китаю за поширення COVID-19
Фото: Дональд Трамп (www.whitehouse.gov)
Автор: Олександр Білоус

Трамп не відповів на питання, чи буде він вимагати від Китаю компенсації за втрати

Президент США Дональд Трамп повторив свої звинувачення на адресу Китаю за поширення коронавірусу. Однак він ухилився від питань, як його адміністрація буде вести себе з Китаєм під час його другого президентського терміну та чи змусить він Китай заплатити за шкоду, заподіяну COVID-19.

Про це він сказав під час зустрічі зі своїми прихильниками в Білому домі, повідомляє Sinclair Broadcast Group.

"Ми збираємося багато чого зробити з Китаєм", - сказав Трамп, відмовившись повідомити подробиці. "Але те, що вони зробили з нами, - ганьба", - додав він.

При цьому Трамп звинуватив Китай у тому, що американцям доводиться носити маски.

Також він заявив, що Китай винен у застопорених переговорах між Білим домом і Конгресом щодо пакету допомоги від коронавірусу на суму від 1,8 до 2,4 трлн доларів. "Все через Китай", - сказав Трамп, називаючи ціну в трильйон доларів.

На питання, чи змусить він Китай платити за економічні втрати США, Трамп відповів: "Ви побачите".

Нагадаємо, в жовтні 2020 року президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Китай дорого заплатить за поширення коронавірусу. Він звинуватив Китай у поширенні COVID-19.

Зазначимо, Дональд Трамп під час своєї промови на Генасамблеї ООН, закликав притягнути до відповідальності Китай через виникнення пандемії коронавірусу.

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