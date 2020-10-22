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Трамп уклонился от вопроса о наказании Китая за распространение COVID-19

Вашингтон, Четверг 22 октября 2020 11:10
Трамп уклонился от вопроса о наказании Китая за распространение COVID-19
Фото: Дональд Трамп (www.whitehouse.gov)
Автор: Александр Белоус

Трамп не ответил на вопрос, будет ли он требовать от Китая компенсации за потери

Президент США Дональд Трамп повторил свои обвинения в адрес Китая за распространение коронавируса. Однако он уклонился от вопросов, как его администрация будет вести себя с Китаем во время его второго президентского срока и заставит ли он Китай заплатить за ущерб, нанесенный COVID-19.

Об этом он сказал во время встречи со своими сторонниками в Белом доме, сообщает Sinclair Broadcast Group.

"Мы собираемся многое сделать с Китаем", - сказал Трамп, отказавшись сообщить подробности. "Но то, что они сделали с нами, - позор", - добавил он.

При этом Трамп обвинил Китай в том, что американцам приходится носить маски.

Также он заявил, что Китай в виновен в застопорившихся переговорах между Белым домом и Конгрессом по поводу пакета помощи от коронавируса на сумму от 1,8 до 2,4 трлн долларов. "Все из-за Китая", - сказал Трамп, называя цену в триллион долларов.

На вопрос, заставит ли он Китай платить за экономические потери США, Трамп ответил: "Вы увидите".

Напомним, в октябре 2020 года президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что Китай дорого заплатит за распространение коронавируса. Он обвинил Китай в распространении COVID-19.

Отметим, Дональд Трамп во время своей речи на Генассамблее ООН призвал привлечь к ответственности Китай из-за возникновения пандемии коронавируса.

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