Трамп: сделка по TikTok состоится до 5 апреля

Дональд Трамп заявил, что сделка с китайской материнской компанией TikTok ByteDance о продаже приложения для коротких видео будет заключена до субботы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

В январе президент США установил крайний срок 5 апреля, чтобы TikTok нашла покупателя не из Китая. В противном случае, соцсети грозит запрет США соображениям нацбезопасности. Он вступит в силу в том же месте в том же месяца, согласно закону от 2024 года.

"У нас много потенциальных покупателей. К TikTok проявляется огромный интерес. Я бы хотел, чтобы TikTok осталось жив", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

В пятницу Reuters ссылаясь на двух источников сообщило, что частная инвестиционная компания Blackstone рассматривает возможность внесения небольшой миноритарной инвестиции в деятельность TikTok в США.

В частности, Blackstone обсуждает присоединение к существующим некитайским акционерам ByteDance во главе с Susquehanna International Group и General Atlantic, чтобы внести свежий капитал для участия в торгах за американский бизнес TikTok. Группа вышла в лидеры.

Вашингтон утверждает, что владение TikTok компанией ByteDance делает ее зависимой от китайского правительства, и Пекин может использовать приложение для проведения операций влияния против Соединенных Штатов и сбора данных об американцах.

Ранее Трамп заявлял, что готов продлить апрельский дедлайн, если не будет достигнуто соглашение по приложению социальной сети.