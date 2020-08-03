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Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва

США, Понеділок 03 серпня 2020 00:02
Трамп вимагає смертної кари для бостонського терориста Царнаєва
Фото: Дональд Трамп (facebook.com/POTUS)
Автор: РБК-Україна

Апеляційний суд скасував смертний вирок Царнаєву

Президент США Дональд Трамп вимагає засудити Джохара Царнаєва до смертної кари. Він був засуджений за організацію теракту на Бостонському марафоні.

Про це Трамп написав на своїй сторінці в Тwitter.

"Рідко хто-небудь заслуговує смертної кари більше, ніж бостонський підривник Джохар Царнаєв", - написав він.

Трамп зазначив, що суд погодився, що те, що сталося на марафоні було "одним з найстрашніших терактів в країні після звірств 11 вересня".

"Федеральний уряд повинен домагатися страти під час перегляду цієї глави процесу", - підкреслив Трамп.

Також він висловив невдоволення тим, що в цій справі так довго не вдається поставити крапку.

Раніше, під час візиту до Флориди, Трамп назвав безглуздим рішення суду про скасування смертного вироку Царнаєву і назвав бостонського терориста "звіром, які вбили під час марафону дуже багато людей".

Нагадаємо, 15 квітня 2013 року під час Бостонського марафону сталися два вибухи, в результаті яких загинули три людини, серед них був восьмирічний хлопчик. 264 людини отримали поранення. Бомби були зроблені зі сталевих каструль-скороварок, наповнених цвяхами і підшипниками.

Теракт організували брати Царнаєви - Джохар і Тамерлан. У 2015 році Джохар Царнаев був визнаний винним по 30 статтями обвинувачення, включаючи участь в змові і використанні зброї масового знищення.

Суд присяжних засудив Джохара Царнаєва до смертної кари.

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