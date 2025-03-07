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Трамп сомневается, что союзники по НАТО стали бы защищать США

Пятница 07 марта 2025 01:46
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Трамп сомневается, что союзники по НАТО стали бы защищать США Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп обвинил союзников по НАТО в том, что они не стали бы защищать Штаты в случае беды. По его словам, он не уверен, что такая помощь будет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Если бы Соединенные Штаты были в беде, и мы позвонили бы им, сказали: у нас проблема, Франция, у нас проблема, еще несколько стран, я не буду их называть... Вы думаете, они придут и защитят нас? Они должны, но я не уверен", - заявил Трамп.

Перед этим он сказал, что Штаты не будут воевать за союзников по НАТО, если те страны не выделяют достаточные средства на свою собственную оборону.

"Я считаю, что это здравый смысл. Они не платят, я не буду их защищать", - сообщил президент США в ходе общения с журналистами.

В то же время он отметил, что не собирается выходить из НАТО. Он подчеркнул, что считает Альянс потенциально хорошей организацией.

"Я рассматриваю НАТО как потенциально хорошую организацию, но опять же... То, что происходит, очень несправедливо", - резюмировал он.

Напомним, вчера издание NBC News ссылаясь на источники писало, что Трамп обсуждает возможность предоставлять преимущества тем странам-членам НАТО, которые тратят установленный процент своего ВВП на оборону.

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НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
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