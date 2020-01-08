Трамп і Столтенберг погодилися, що НАТО може робити "більший внесок" на Близькому Сході

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодилися, що Північноатлантичний альянс може робити "більший внесок" у стабільність на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАТО.

Як повідомляється, що посадовці 8 січня провели телефонну розмову.

"Президент попросив генерального секретаря НАТО бути більш залученими на Близькому Сході. Вони погодилися, що НАТО може робити більше для регіональної стабільності та боротьби проти міжнародного тероризму. Вони також погодилися залишатися в тісному контакті стосовно цього питання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції загрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що США можуть завдати шкоди Ірану, але собі вони завдадуть шкоди, у багато разів більший.

Вночі 7 січня за військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. Іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей в регіоні, за якими буде завдано удар, якщо Вашингтон зробить будь-які заходи у відповідь.

Також РБК-Україна повідомляло, що після ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку президент США Дональд Трапм зібрав екстрену нараду в Білому домі з радниками з безпеки. Участь в нараді брали держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.