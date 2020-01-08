ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Трамп і Столтенберг погодилися, що НАТО може робити "більший внесок" на Близькому Сході

Новини » Політика     08.01.2020 - 22:59
Трамп і Столтенберг погодилися, що НАТО може робити "більший внесок" на Близькому Сході
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Президент США та генсек НАТО провели телефонну розмову

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп та генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг погодилися, що Північноатлантичний альянс може робити "більший внесок" у стабільність на Близькому Сході. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу НАТО.

Як повідомляється, що посадовці 8 січня провели телефонну розмову.

"Президент попросив генерального секретаря НАТО бути більш залученими на Близькому Сході. Вони погодилися, що НАТО може робити більше для регіональної стабільності та боротьби проти міжнародного тероризму. Вони також погодилися залишатися в тісному контакті стосовно цього питання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Корпус вартових ісламської революції загрожує атаками всередині США, якщо вони вирішать відповісти на ракетні удари Ірану. Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї заявив, що США можуть завдати шкоди Ірану, але собі вони завдадуть шкоди, у багато разів більший.

Вночі 7 січня за військовій базі США в Іраку було завдано ракетного удару. Відповідальність за ракетний обстріл взяв на себе іранський Корпус вартових ісламської революції. Іранське державне телебачення також заявило, що Тегеран має ще 100 цілей в регіоні, за якими буде завдано удар, якщо Вашингтон зробить будь-які заходи у відповідь.

Також РБК-Україна повідомляло, що після ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку президент США Дональд Трапм зібрав екстрену нараду в Білому домі з радниками з безпеки. Участь в нараді брали держсекретар Майк Помпео, глава Пентагону Марк Еспер і віце-президент США Майк Пенс.

Сенатори-республіканці закликали Трампа утриматися від помсти Ірану Трамп розповів про роботу США над створенням гіперзвукових ракет
Новини України Єнс СтолтенбергДональд Трамп
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся