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Трамп и Столтенберг согласились, что НАТО может делать "больший вклад" на Ближнем Востоке

Новости » Политика     08.01.2020 - 22:59
Трамп и Столтенберг согласились, что НАТО может делать "больший вклад" на Ближнем Востоке
Фото: Дональд Трамп (flickr.com)

Президент США и генсек НАТО провели телефонный разговор

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласились, что Североатлантический альянс может делать "больший вклад" в стабильность на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Как сообщается, что чиновники 8 января провели телефонный разговор.

"Президент попросил генерального секретаря НАТО быть более вовлеченными на Ближнем Востоке. Они согласились, что НАТО может делать больше для региональной стабильности и борьбы против международного терроризма. Они также согласились оставаться в тесном контакте относительно этого вопроса", - говорится в сообщении.

Напомним, Корпус стражей исламской революции грозит атаками внутри США, если они решат ответить на ракетные удары Ирана. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что США могут нанести вред Ирану, но себе они нанесут вред, во много раз больше.

Ночью 7 января по военной базе США в Ираке был нанесен ракетный удар. Ответственность за ракетный обстрел взял на себя иранский Корпус стражей исламской революции. Иранское государственное телевидение также заявило, что Тегеран имеет еще 100 целей в регионе, по которым будет нанесен удар, если Вашингтон предпримет любые меры в ответ.

РБК-Украина сообщало, что после ракетного обстрела американской военной базы в Ираке президент США Дональд Трапм собрал экстренное совещание в Белом доме с советниками по безопасности. Участие в совещании принимали госсекретарь Майк Помпео, глава Пентагона Марк Эспер и вице-президент США Майк Пенс.

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