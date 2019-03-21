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Трамп: США визнають суверенітет Ізраїлю над Голанами


Трамп заявив, що Голанські висоти представляють стратегічне значення для Ізраїлю

Президент США Дональд Трамп заявив, що США мають намір визнати суверенітет Ізраїлю над Голанами. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter президента США.

За його словами, Голанські висоти представляють стратегічне значення й важливі для безпеки Ізраїлю.

"Через 52 року настав час для США визнати повний суверенітет Ізраїлю над Голанськими висотами, які представляють значення й важливі для безпеки держави Ізраїль і регіональної стабільності!" - написав він.

Зазначимо, Голанські висоти - спірна територія, на яку претендують Сирія та Ізраїль. До 1967 року вони були частиною Сирії, проте в ході Шестиденної війни 1967 року дві третини висот були зайняті Ізраїлем.

РБК-Україна писало, що 10 квітня Іранські збройні формування випустили близько 20 ракет по позиціях Ізраїлю на Голанських висотах. У відповідь Ізраїль запустив з десяток ракет по Сирії, звідки іранські війська обстріляли Голанські висоти. Після цього США засудили ракетні удари Ірану по позиціях Ізраїлю.

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