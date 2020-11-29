Трамп сумнівається, що Верховний суд розгляне справу щодо фальсифікацій виборів

Президент США Дональд Трамп не впевнений, що Верховний суд почне розглядати справу про фальсифікації на президентських виборах. Але він як і раніше впевнений, що фальсифікації були.

Про це Трамп заявив у коментарі Fox News.

Він підкреслив, що і через півроку залишиться при своїй думці щодо минулих виборів.

"Потрібен суддя, який буде готовий вислухати справу. Потрібен Верховний суд, який буде готовий прийняти важливе рішення на основі всього. Не те, щоб моя позиція змінилася. Моя позиція не зміниться і через 6 місяців", — сказав Трамп.

Також він зазначив, що буде "використовувати 125% своєї енергії, щоб продовжити спроби спростувати результати виборів".

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп розглядає можливість оголосити про намір балотуватися на пост глави держави до 2024 року. Він може заявити про участь у виборах під час церемонії інавгурації Джо Байдена в січні наступного року.

Нагадаємо, раніше президент США пообіцяв залишити свій пост, якщо колегія виборців проголосує за Байдена. При цьому він зазначив, що виборці "зроблять помилку", якщо проголосують таким чином.