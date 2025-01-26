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Трамп сказал, куда может быть его первая зарубежная поездка в качестве президента США

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп предположил, куда может состояться его первая зарубежная поездка во время второго президентского срока. По его словам, на повестке дня стоят Саудовская Аравия и Великобритания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Это может быть Саудовская Аравия. Это может быть Великобритания. Традиционно это была Великобритания. Но в прошлый раз я поехал в Саудовскую Аравию, потому что они согласились купить товары из Соединенных Штатов на сумму 450 миллиардов долларов... Если бы это предложение было правильным, я бы сделал это снова", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Также он анонсировал, что "в течение следующих 24-х часов" намерен поговорить с британским премьер-министром Киром Стармером, после чего похвалил своего коллегу.

CNN напомнило, что первой остановкой Трампа за рубежом в качестве президента в 2017 году стал Эр-Рияд (столица Саудовской Арави), в рамках десятидневного турне по пяти странам Ближнего Востока и Европы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 января президент США Дональд Трамп выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где заявил, что хочет как можно скорее встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным. Он выразил надежду, что переговоры с главой Кремля помогут положить конец войне в Украине.

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Соединенные Штаты АмерикиСаудовская АравияДональд Трамп