Трамп отменяет налоги на крашеный дизель: почему топливо красное

Выступая на предвыборном мероприятии в Небраске, штате, сильно пострадавшем от резкого роста цен на дизельное топливо, Трамп заявил, что указ "позволит любому человеку приобрести дизельное топливо, окрашенное в красный цвет, без уплаты налогов".

Трамп также заявил, что этот указ приведет к снижению цен на все товары, включая продукты питания.

Так называемый "красный" дизель ничем не отличается от обычного по составу. Главная разница - специальный краситель, указывающий на то, что это горючее предназначено только для внедорожной техники, например сельскохозяйственной или промышленной.

Главные положения решения

Доступ к топливу: Указ позволяет покупать не облагаемое налогами внедорожное "красное" дизельное топливо для езды по автомагистралям без налогов и штрафов до конца года.

Экономия для логистики: По оценкам, дальнобойщики смогут экономить около 150 долларов на одной заправке фуры.

Поддержка аграриев: Мероприятие призвано помочь фермерам и транспортным компаниям, пострадавшим от исторического скачка цен.

Причины топливного кризиса

Цены на дизель стремительно выросли из-за войны в Иране, повредившей нефтеперерабатывающие заводы на Ближнем Востоке, а также на фоне ударов по российским НПЗ и экспортным ограничениям со стороны Китая.

Несмотря на то, что такой шаг поможет потребителям в краткосрочной перспективе, эксперты отмечают, что он не решает фундаментальную проблему глобального дефицита нефтеперерабатывающих мощностей.