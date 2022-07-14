Трамп може у вересні оголосити про участь у виборах президента США, - WP

Як пише видання, протягом року довірені особи Трампа переконували його не оголошувати про участь у наступних виборах до проміжних виборів до Конгресу в листопаді 2022 року, щоб це не вплинуло на рейтинг кандидатів-республіканців.

Однак сам Трамп продовжував регулярно наполягати на якнайшвидшому оголошенні, оскільки потенційні суперники стають більш агресивними на тлі ослаблення позицій Республіканської партії. Тепер же радники переконують його "слідувати своїм інстинктам".

Зокрема, за словами двох радників, які були опитані для матеріалу WP, очікується, що оголошення буде вже у вересні. Одне з довірених осіб навіть дає шанси на цей сценарій як 70 на 30.

Видання зазначає, що Трамп вже почав консультації про президентську кампанію та зустрічі з провідними спонсорами.