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Трамп рассматривал возможность возобновить войну с Ираном, - WSJ

03:37 01.07.2026 Ср
2 мин
Что обсуждал Трамп со своей командой?
aimg Эдуард Ткач
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп рассматривал возможность возобновления полномасштабной войны с Ираном. Он провел ряд переговоров на эту тему, однако пока что решил придерживаться дипломатии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По словам источников, в последние дни Трамп провел несколько переговоров с главой Пентагона Питом Хегсетом и председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном. Обсуждения были сосредоточены на том, следует ли США отказаться от переговоров и возобновить полномасштабные атаки на Иран.

Хоть по итогу решение принято не было, но Трамп сказал помощникам, что, по его мнению, еще один раунд полномасштабных атак может сорвать дипломатию и подорвать шансы Вашингтона на окончательное уничтожение иранской ядерной программы.

Также Трамп сказал помощникам, что его устраивает, если переговоры с Ираном зайдут за рамки установленного на 18 августа срока заключения ядерной сделки, что даст переговорам больше времени для работы.

При этом президент сказал, что в настоящее время удовлетворен тем, что отдает приказы о разовых ударах по Ирану, когда Тегеран нарушает "меморандум о взаимопонимании", что спровоцировало на выходных боевые действия.

Представитель Белого дома отметил, что Трамп всегда предпочитает дипломатию, поэтому иранцам было бы разумно заключить выгодную сделку с США.

Перемирие США и Ирана

Напомним, что в июне США и Иран заключили рамочный документ, который продлил перемирие между сторонами на 60 дней - 18 августа. Помимо этого, документ открыл путь к обсуждению ключевых вопросов, которые должны привести к согласованию финального мирного соглашения.

После взаимных атак на выходных, издание Axios сообщило, что США и Иран достигли договоренности о немедленном прекращении огня. Было анонсировано, что стороны соберутся в одной из стран Ближнего Востока, чтобы урегулировать вопрос судоходства в Ормузском проливе.

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Соединенные Штаты АмерикиИранДональд Трамп