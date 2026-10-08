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Трамп раздает американцам миллиарды долларов перед выборами

01:57 08.10.2026 Чт
3 мин
aimg Юлия Маловичко
Трамп раздает американцам миллиарды долларов перед выборами Фото: глава Белого дома Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп объявил о ряде финансовых выплат американцам в преддверии промежуточных выборов, которые пройдут 3 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Общая сумма уже заявленных прямых выплат составляет около 2,35 млрд. долларов.

Издание отмечает, что одна из последних инициатив Трампа предусматривает единовременную выплату в размере 90 долларов для 20,8 млн американцев, пользующихся Medicare Part B.

В Белом доме заявили, что эти деньги должны помочь компенсировать рост расходов на медицинское страхование. Денежные средства планируют взять из фонда Medicare Improvement Fund, на который Конгресс выделил 2 млрд долларов.

Выплаты Трампа получат не все

В то же время Reuters отмечает, что выплаты, инициированные нынешней администрацией президента США, получат не все американцы, зарегистрированные в Medicare.

В общей сложности программой пользуются около 70,6 млн человек. На получение 90 долларов без права, в частности, малообеспеченные граждане, чьи взносы Part B покрывает сама программа, люди с высокими доходами, уплачивающие дополнительный взнос, а также участники частной программы Medicare Advantage.

Еще деньги

Reuters напоминает – это уже не первая финансовая инициатива администрации Трампа накануне выборов. Ранее почти 950 тысяч американцев, покупающих медицинскую страховку через государственный портал Healthcare.gov, начали выплачивать по 500 долларов.

В Белом доме назвали эти средства возвращением чрезмерного собрания, которое, по утверждению администрации, было взыскано с пользователей программы Affordable Care Act при предыдущей администрации Джо Байдена.

В то же время выплаты не распространяются на всех около 19 млн американцев, пользующихся Obamacare.

По подсчетам Reuters, около 71% людей, имеющих право на эти 500 долларов, проживают в штатах, где в этом году проходят конкурентные выборы в Сенат или на должность губернатора.

Обещание выплатить по 5 тысяч долларов

Отдельно Трамп предложил выплачивать по 5 тысяч долларов всем совершеннолетним гражданам США, если республиканцы сохранят контроль над Конгрессом после ноябрьских выборов.

По оценке Reuters, подобная программа могла бы стоить около 1,2 трлн долларов – примерно 16% федерального бюджета США. Для ее реализации необходимо одобрение Конгресса, но пока эта инициатива не получила достаточной поддержки законодателей.

Другие предвыборные решения Трампа

В преддверии выборов администрация президента также объявила о выделении 150 млн долларов на строительство и модернизацию линий электропередач в Аляске.

Об этом стало известно 5 октября — в тот же день, когда вице-президент Джей Ди Вэнс проводил в штате предвыборную кампанию в поддержку республиканского сенатора Дэна Салливана, которому предстоит переизбраться.

Неделей ранее Трамп также объявил о планах строительства в Аляске нового трубопровода для транспортировки сжиженного природного газа. В то же время Венс отметил, что детали проекта еще должны быть согласованы.

Таким образом, за несколько недель до промежуточных выборов администрация Трампа объявила о ряде финансовых мер, направленных на разные группы американских избирателей. Сами выборы 3 ноября определят, смогут ли республиканцы сохранить контроль над Конгрессом США.

Как известно, в начале сентября Трамп пообещал американцам в случае выигрыша на выборах республиканцев по 5000 долларов.

Промежуточные выборы в США пройдут 3 ноября 2026 года. Очевидно, что они определят новый баланс сил в Конгрессе США и повлияют на дальнейшую политику Белого дома.

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