Трамп в случае победы изменит внешнюю политику США в отношении НАТО и Украины, - СМИ

Помощники и дипломаты, которые работали с бывшим президентом Соединенных Штатов, заявили, что в результате назначения лоянистов Трамп сможет вносить радикальные изменения в позицию США по самым разным вопросам - от войны в Украине до торговли с Китаем, а также в федеральные институты, которые реализуют - а иногда и сдерживают - внешнюю политику.

Источники издания сообщили, что наличие большего числа лояльных людей позволит Трампу быстрее и эффективнее продвигать свои внешнеполитические приоритеты, чем это было возможно на предыдущем посту. Трамп заявил, что в случае президентства, он направит американский спецназ против мексиканских картелей.

По словам помощников Трампа, если он снова вернется к власти, ир не станет тратить время на сокращение оборонной помощи Европе и дальнейшее сокращение экономических связей с Китаем. Однако Трамп во время возможного второго срока будет обсуждать введение торговых тарифов для стран НАТО, если они не выполнят свои обязательства тратить на оборону не менее 2% своего ВВП.

Источники издания сообщили, что в отличие от предвыборной кампании 2016 года, Трамп сформировал группу людей, с которыми он регулярно общается и которые обладают значительным опытом в области внешней политики и пользуются его личным доверием. Среди них - последний директор национальной разведки Трампа Джон Рэтклифф, бывший посол США в Германии Ричард Гренелл и бывший сотрудник Трампа, занимавший несколько постов в разведке и оборонном ведомстве Каш Патель.

Хотя конкретная политика этих неофициальных советников в той или иной степени варьируется, большинство из них активно защищали Трампа с момента его ухода с поста президента и выражали обеспокоенность тем, что США платит слишком много за поддержку НАТО и Украины.

Запрет на выход из НАТО

Недавно Конгресс США запретил президентам страны принимать решение о выходе из НАТО. В прошлом альянс был предметом критики со стороны бывшего президента Дональда Трампа. Однако при президенте Джо Байдене значение НАТО возросло, особенно после вторжения России в Украину в феврале 2022 года.