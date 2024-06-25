Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие

Один из советников Трампа по национальной безопасности Кит Келлог заявил, что в то же время Кремль будет предупрежден, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины.

Согласно плану, разработанному Келлогом и Фредом Флейцем, в ходе мирных переговоров должно быть установлено прекращение огня на основе преобладающей линии фронта.

По словам Флейца, Трампу отреагировал положительно на такой план.

"Я не утверждаю, что он согласился с ним или с каждым словом, но мы были рады получить такой отклик", - заявил он.

Стратегия, изложенная Келлогом и Флейцем, является наиболее подробным планом, разработанным соратниками Трампа, который заявил, что может быстро урегулировать войну в Украине, если победит президента Джо Байдена на выборах 5 ноября, хотя и не обсуждал конкретные детали.

Это предложение ознаменовало бы резкое изменение позиции США в отношении войны и столкнулось бы с противодействием со стороны европейских союзников и внутри Республиканской партии Трампа.