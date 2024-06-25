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Трамп в случае победы может прекратить военную помощь Украине: названо условие

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Два ключевых советника Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине в случае его победы на президентских выборах. Он предусматривает предоставление Украине военной помощи только в том случае, если Киев вступит в мирные переговоры с РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Один из советников Трампа по национальной безопасности Кит Келлог заявил, что в то же время Кремль будет предупрежден, что любой отказ от переговоров приведет к усилению американской поддержки Украины. 

Согласно плану, разработанному Келлогом и Фредом Флейцем, в ходе мирных переговоров должно быть установлено прекращение огня на основе преобладающей линии фронта.

По словам Флейца, Трампу отреагировал положительно на такой план.

"Я не утверждаю, что он согласился с ним или с каждым словом, но мы были рады получить такой отклик", - заявил он. 

Стратегия, изложенная Келлогом и Флейцем, является наиболее подробным планом, разработанным соратниками Трампа, который заявил, что может быстро урегулировать войну в Украине, если победит президента Джо Байдена на выборах 5 ноября, хотя и не обсуждал конкретные детали.

Это предложение ознаменовало бы резкое изменение позиции США в отношении войны и столкнулось бы с противодействием со стороны европейских союзников и внутри Республиканской партии Трампа.

Отношение Трампа к войне в Украине

Дональд Трамп, который ранее занимал пост президента США, неоднократно выразил критическое отношение к Украине и обещал быстро завершить войну за считанные часы.

Тем не менее, Трамп высказывался двусмысленно в отношении поставок оружия из США в Украину. Он недавно снова выразил критику по поводу объемов поддержки Украины и угрожал прекратить финансовую помощь.

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