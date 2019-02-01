Трамп розглядає можливість укладення з РФ нового ракетного договору

Трамп зазначив, що хотів би укласти договір, "який був би набагато краще поточного"

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп заявил, что хотел бы заключить новый Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) с более широким кругом участников, нежели Соединенные Штаты и Россия. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В частности, Трамп отметил, что хотел бы заключить договор, "который был бы намного лучше текущего".

"Я надеюсь, что мы сможем собрать всех в большой и красивой комнате и заключить новый договор, который был бы намного лучше текущего. Конечно, я бы этого хотел", - сказал Трамп.

Ранее РБК-Украина писало, что союзники НАТО решительно поддержали выход Соединенных Штатов Америки из Договора о ракетах средней и меньшей дальности и заявили о существенном нарушении Россией своих обязательств по Договору.

Отметим, президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают соответствующие вооружения в ответ на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

РБК-Украина сообщало, что госсекретарь США Майк Помео заявил, что США приостанавливают участие в Договоре о ракетах средней и меньшей дальности со 2 февраля.

Помпео обвинил Россию в существенном нарушении Договора о РСМД, что подрывает возможность Москвы и Вашингтона улучшить отношения. США требуют от России уничтожения крылатой ракеты наземного базирования, которая нарушает ДРСМД.