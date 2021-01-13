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Трамп не розглядає можливість виходу у відставку, - CNN

Автор: Анастасия Рокитна

Президент США Дональд Трамп не розглядає можливість відходу у відставку. Однак, в Конгресі хочуть оголосити йому імпічмент.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на джерело.

За словами джерела, для Трампа відставка означає визнання поразки і він не піде на такий крок.

"Він (Трамп, - ред.) цього не зробить", - вважає джерело.

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Як зазначає телеканал, президент США зможе дійти до кінця свого терміну "без такого роду приниження".

"Ми пройдемо 20-е число (20 січня, день інавгурації обраного президента США Джо Байдена) і рушимо далі", - сказав співрозмовник телеканалу.

Нагадаємо, Майкл Пенс назвав умову оголошення імпічменту Трампу. Він вважає можливим використання 25-ї поправки до Конституції Штатів, проте, все ж, виступив проти відсторонення Трампа.

Раніше Reuters писав, що Палата представників США проголосує питання про імпічмент президента Дональда Трампа 13 січня. Швидше за все, нижня палата Конгресу схвалить запуск процедури.

Прогноз погоди
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