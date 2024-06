Трамп против Байдена. Что нужно знать о президентских дебатах в США

Содержание

Дебаты кандидатов в президенты США необязательны – но желательны. Особенно когда разрыв между кандидатами невелик – и когда один из них системно троллит оппонента на тему его физической дееспособности.

Президентские дебаты в США проводятся в конце избирательного цикла после выдвижения политическими партиями своих кандидатов. Аудитория собирается в больших залах, например, в университетах, с живой публикой. Форматы дебатов бывают разными. Иногда вопросы задают один или несколько журналистов-модераторов, а в других случаях – зрители в зале.

Когда появились дебаты и как они изменились с появлением телевидения

В США традиция политических дебатов существует с середины XIX века. Но по-настоящему важными они стали с распространением средств массовой информации, собственно телевидение.

Так, знаковыми были первые в истории дебаты, которые транслировались по телевидению. Они проходили между вице-президентом Ричардом Никсоном и его соперником Джоном Кеннеди. Решающую роль впервые сыграло изображение. Перед дебатами Никсон повредил колено, поэтому был некоторое время в больнице и похудел, поэтому казалось, что костюм висит на нем. Вдобавок Никсон отказался от услуг студийного гримера - на его лице отчетливо было заметно щетину и капли пота. И вообще он выглядел уставшим и мрачным, никак не мог определить, куда девать руки и как лучше поставить ноги.

Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)

В противоположность ему Кеннеди выглядел уверенным. На нем хорошо сидел черный костюм. После первого тура дебатов рейтинг Кеннеди пошел наверх, а в итоге он выиграл выборы. Однако есть любопытная деталь. У обоих кандидатов программы были относительно схожи. Оба говорили о национальной безопасности и угрозе коммунизма. Часть избирателей присудила победу Никсону - те, кто слушал дебаты по радио, и не видел "картинки".

Кроме имиджевых моментов, конкретные месседжи кандидатов остаются важными. К примеру, в 1976 году Джимми Картер использовал опрометчивые слова действующего президента Джеральда Форда, заявившего, что советского господства в Восточной Европе нет. Это оттолкнуло от Форда избирателей польского и чешского происхождения в так называемых "шатких штатах" (swing states) – Огайо и Висконсине и новым президентом США стал Джимми Картер.

Какие особенности дебатов в этом году и чего от них ждать

27 июня Байден и Трамп выйдут на подиум, путем подбрасывания монетки ведущий определит место каждого у своей трибуны. Микрофон одного кандидата будет выключен, когда говорит другой. Это урок дебатов Байдена и Трампа в 2020 году, когда последний регулярно перебивал оппонента. В один момент Байден даже выкрикнул: "Ты заткнешься, мужик?" ("will you shut up, man?").

Дебаты продлятся полтора часа. Вводное слово не предусматривается, но будут двухминутные заключительные заявления. Нельзя приносить с собой заготовленные записки. На столе у кандидатов будут только ручка, блокнот и бутылка воды. Дебаты будут дважды прерываться на рекламную паузу. Во время перерыва кандидатам нельзя будет общаться с сопровождающей их командой. Правда будет место, где кандидат сможет пообщаться с одним сопровождающим после дебатов.

Как Байден готовится к дебатам

Ко дню дебатов избирательный штаб Байдена фактически изолирует его от общественности для "структурированной подготовки".

Всем процессом подготовки руководит бывший глава администрации Рон Клейн. Помощники Байдена неохотно сообщают подробности, но отмечают, что он готовится быть агрессивным и не стесняется использовать термин осужденный преступник для описания Трампа.

Фото: кандидаты в президенты проведут первые дебаты (коллаж РБК-Украина)

В целом Байден очертил свою стратегию дебатов в недавнем интервью ABC: "Все, что мне нужно сделать, это услышать, что он говорит, напомнить людям, что он говорит, во что я верю и во что верит он. Он о себе, я – о стране".

Ранее политический стратег избирательной кампании Байдена Джен О'Мелли Диллон заявила, что президент будет критиковать Трампа из-за прав на аборты, угрозы демократии и его планы по "налоговым льготам для миллиардеров".

Как к дебатам готовится Трамп

Несколько иной подход у Трампа. Он усматривает в дебатах возможность продемонстрировать явный контраст с Байденом. Поэтому Трамп отказался от традиционных репетиций.

Он окружил себя влиятельными сенаторами и кандидатами в вице-президенты, чтобы обсудить вопросы, которые могут возникнуть: от внешней политики до иммиграции.

Стратегию Трампа на дебатах на днях описал его спикер Брайан Хьюз в комментарии АР: "Президент Трамп всегда готов представить американцам свой опыт успеха, а также слабости и неудачи Байдена".

Также особое внимание на дебатах он планирует уделить скандалу вокруг сына Байдена – Хантера. Недавно Хантера Байдена осудили по трем обвинениям, связанным с покупкой оружия во время якобы зависимости от наркотиков.

Какую роль в дебатах играет психология кандидатов

В ходе дебатов зрители оценивают не только программы кандидатов, но и их стиль поведения и умение держаться на публике.

На выборах 1992 года именно это сыграло злую шутку с действующим президентом Джорджем Бушем-старшим, который баллотировался на второй срок. Он в прошлом обладал большим политическим опытом: работал директором ЦРУ, постоянным представителем США при ООН, послом в Китае. Но в ходе дебатов выяснилось, что Буш-старший не знает многих бытовых вещей из жизни рядовых американцев. По опросам после дебатов, значительная часть телезрителей была шокирована манерами действующего президента и восприняла их как проявление неуважения к себе.

Фото: экс-президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Его младший соперник Билл Клинтон успешно использовал тему близости к простым американцам, ведь до президентства 12 лет был губернатором небольшого штата Арканзас. Впрочем, стоит отметить, что на выборах большую роль в поражении Буша сыграл независимый кандидат Росс Перо. Он оттащил на себя часть избирателей Буша.

Дебаты как тест на физическую выносливость кандидатов

По опросам, в этом году важной для избирателей будет физическая дееспособность кандидатов, ведь Джо Байдену – 82, а Дональду Трампу – 78 лет. По меньшей мере, обоим кандидатам нужно провести больше часа в стрессовых условиях спора.

В истории США уже были попытки использовать этот фактор на прениях. Но все завершилось неожиданно. Во время теледебатов 1984 года у 73-летнего президента США Рональда Рейгана корреспондент Baltimore Sun Генри Хьюитт напомнил, что Рейган - "старейший президент в истории Америки" (на то время), намекая, что это помешает принимать решения в кризисных ситуациях. Рейган ответил:

"Я не буду делать возраст предметом обсуждения во время этой кампании. Я не намерен воспользоваться в политических целях молодостью и неопытностью своего оппонента", – отметил Рейган.

По крайней мере, на видео из студии видно, как аудитория в восторге хохотала от остроты Рейгана. В конце концов, он переизбрался президентом.