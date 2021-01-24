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Трамп просив Мін'юст звернутися до Верховного суду для скасування результатів виборів, - WSJ

Вашингтон, Неділя 24 січня 2021 16:56
Трамп просив Мін'юст звернутися до Верховного суду для скасування результатів виборів, - WSJ
Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

45-й президент США Дональд Трамп просив Міністерство юстиції звернутися до Верховного суду щодо скасування результатів виборів. Але у нього не було підтримки в цьому.

Про це повідомляє Wall Street Journal.

Однією з ідей Трампа в останні дні було замінити в.о. генерального прокурора Джеффрі Розена на людину, який був би готовий домагатися скасування визнання результатів виборів президента США.

Відомо, що Трамп не отримав підтримки ідеї з позовом до Верховного суду від ним же призначених посадових осіб. Вони не бачили юридичних підстав для такого клопотання з виборів.

Також частина високопоставлених чиновників Мін'юсту погрожувала подати у відставку, якщо Трамп звільнить колишнього в.о. генпрокурора. Після того, як стало зрозуміло, що Розен не виконає прохання за позовом, Трамп думав про призначення на посаду свого союзника Джеффрі Кларка, який був готовий почати бажану президентом процедуру. Але в підсумку Дональд відмовився від плану через загрози звільнень вищого керівництва Мін'юсту.

Колишній генеральний прокурор Вільямм Барр і тимчасовий генеральний соліситор (представник виконавчої влади у Верховному суді США) Джеффрі Уолл теж відмовлялися йти з позовом до суду, оскільки для цього не було підстав. До того ж, на їхню думку, у федерального уряду не було юридичного інтересу в тому, хто саме буде переможцем виборів.

Нагадаємо, що процес по імпічменту 45-му президентові США Дональду Трампу в Сенаті розпочнеться 8 лютого. Будуть озвучені вступні аргументи за звинуваченням у підбурюванні до повстання у зв'язку з заворушеннями в Капітолії на початку січня.

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