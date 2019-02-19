Трамп закликав венесуельських військових визнати Гуайдо

Трамп заявив, що військові втратять все, якщо не визнають Гуайдо

Президент США Дональд Трамп заявил, что военные Венесуэлы должны сыграть важную роль в преодолении политического кризиса в стране и признать Хуана Гуайдо. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fox News.

Трамп считает, что венесуэльские военные должны признать спикера парламента Хуана Гуайдо законным главой государства или они рискуют потерять все.

" Мы считаем, что венесуэльские вооруженные силы и их командование играют жизненно важную роль в этом процессе. Если вы выберете этот путь, у вас появится возможность помочь создать безопасное и благополучное будущее для всего народа Венесуэлы. Вы можете выбрать второй путь, продолжая поддерживать Мадуро", - сказал Трамп.

Напомним, ранее сообщалось, что делегация депутатов Европарламента заявила, что их выдворяют из Венесуэлы.

По словам дипломата, такое решение принял президент страны Николас Мадуро. Так, у делегации, состоявшей с 5 депутатов, забрали паспорта. В то же время в Министерстве иностранных дел Венесуэлы заявили, что европарламентарии планировали заговор в стране.