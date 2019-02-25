Трамп закликав республіканців у Сенаті не відступати від його указу про НС

Трамп закликав їх не потрапити у "пастку" демократів

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал республиканцев в Сенате не поддерживать резолюцию демократов, которая запрещает инициированное им привлечение нецелевых средств на строительство стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

В частности, Трамп призвал их не попасть в "ловушку" демократов.

"Надеюсь, наши замечательные республиканские сенаторы не свернут на тропу слабой и неэффективной пограничной безопасности. Без прочных границ у нас не будет страны - и избиратели нас поддерживают. Будьте сильными и умными, не попадайтесь в "ловушку" демократов по открытым границам и преступности!" - написал президент США.

Напомним, 23 февраля Трамп заявил, что воспользуется правом вето, если палата представителей Конгресса США проголосует против введения в стране режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой.

Как писало РБК-Украина ранее, демократы Палаты представителей Конгресса анонсировали подачу резолюции, направленной на блокирование объявления Трампом чрезвычайного положения на юго-западной границе.

Так, 15 февраля президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в США на южной границе страны. Это позволит ему получить средства в размере около 8 млрд долларов для строительства стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.