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Трамп закликав губернаторів штатів відкрити школи

Новини » В світі     14.05.2020 - 01:38
Трамп закликав губернаторів штатів відкрити школи
Ілюстративне фото (freepik)

Через коронавірус американські школярі переведені на віддалене навчання

Президент США Дональд Трамп не буде вважати, що штати відновилися після карантину через коронавірус, якщо в них не відкриті школи. Про це він заявив на зустрічі з губернаторами Колорадо і Північної Дакоти, повідомляє РБК-Україна.

Трамп закликав губернаторів працювати над тим, щоб відкрити школи.

"Думаю, вони однозначно мають відкрити школи. Молоді люди дуже мало схильні до цього (коронавирусу, - ред.)", - сказав він.

За словами Трампа, остаточне рішення - за главами штатів.

При цьому він визнав, що співробітники шкіл певного віку, які можуть мати обґрунтовані побоювання у зв'язку з COVID-19, можуть вийти на роботу пізніше.

Зараз школи закриті за пандемії коронавіруса. Школярі переведені на віддалене навчання. У багатьох штатах цей режим вже продовжено до кінця навчального року.

Нагадаємо, головний епідеміолог США Ентоні Фаучі заявив, що восени або взимку можливо буде друга хвиля захворюваності на коронавірус.

Зараз в Сполучених Штатах Америки розробляється мінімум 8 потенційних вакцин від коронавірусу.

Також повідомлялося, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйони доз до кінця 2020 року.

Теги Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампКоронавірус
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