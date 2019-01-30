Трамп закликав американців утриматися від поїздок до Венесуели

За словами Трампа, сьогодні в країні очікується масовий протест

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп призвал граждан США воздержаться от поездок в Венесуэлу в виду массовых протестов в стране. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его Twitter.

По словам Трампа, сегодня в стране ожидается массовый протест.

"Мадуро готов вести переговоры с оппозицией в Венесуэле после санкций США и прекращения нефтяных доходов. Верховный суд Венесуэлы преследует Гуайдо. Сегодня ожидается массовый протест. Американцы не должны ездить в Венесуэлу до дальнейшего уведомления", - написал американский президент.

Напомним, Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуайдо выезжать из страны и заблокировал все его банковские счета.

Как писало РБК-Украина ранее, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что президент США Дональд Трамп не исключает возможности военной интервенции в Венесуэлу.

Добавим, в ходе протестов против президента Венесуэлы Николаса Мадуро были задержаны 850 человек, погибли 40 человек. Из погибших 26 были застрелены проправительственными силами, еще пятеро убиты во время обысков домов, 11 человек стали жертвами грабителей.