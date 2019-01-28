Трамп вітає уроки біблійної грамотності в США

Глава США заявив, що "багато штатів" ввели заняття з біблійної грамотності

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поприветствовал уроки библейской грамотности в США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter американского лидера.

Он при этом не уточнил, сколько штатов ввели занятия по библейской грамотности, однако подчеркнул, что ученикам теперь предоставляется возможность изучать Библию.

"Многие штаты вводят уроки библейской грамотности, давая ученикам возможность изучать Библию. Начинаем возвращаться назад? Отлично!" - написал глава США.

Стоит добавить, издание Christian Broadcasting Network еще в 2017 году сообщало, что высокопоставленные члены администрации президента США Дональда Трампа раз в неделю собираются в Белом доме, где изучают Библию. При этом их учителем является бывший баскетболист, ныне основатель и руководитель христианской группы Capitol Ministries Ральф Дроллингер.

Отметим, что Трамп не состоит в группе Дроллингера, но он получает от главы группы восьмистраничные распечатки о работе.

Как писало РБК-Украина ранее, в 2016 году Трамп, будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии, заявил, что следует серьезно обдумать необходимость ввести тщательный сбор информации об американских мусульманах после массового расстрела в Орландо.

Напомним, в январе 2017 года сообщалось, что Трамп решил принести присягу сразу на двух Библиях: одну ему подарила мама по случаю окончания воскресной школы в 1955 году, а вторая принадлежит президенту Аврааму Линкольну.