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Трамп вітає уроки біблійної грамотності в США

Новини » Суспільство    28.01.2019 - 16:30
Трамп вітає уроки біблійної грамотності в США
Фото: Дональд Трамп (twitter.com/realDonaldTrump)

Глава США заявив, що "багато штатів" ввели заняття з біблійної грамотності

Глава Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп привітав уроки біблійної грамотності в США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Він при цьому не уточнив, скільки штатів ввели заняття з біблійної грамотності, проте підкреслив, що учням тепер надається можливість вивчати Біблію.

Трамп вітає уроки біблійної грамотності в США

"Багато штатів вводять уроки біблійної грамотності, даючи учням можливість вивчати Біблію. Починаємо повертатися назад? Відмінно!" - написав глава США.

Варто додати, видання Christian Broadcasting Network ще в 2017 році повідомляло, що високопоставлені члени адміністрації президента США Дональда Трампа раз в тиждень збираються у Білому домі, де вивчають Біблію. При цьому їх учителем є колишній баскетболіст, нині засновник і керівник християнської групи Capitol Ministries Ральф Дроллінгер.

Відзначимо, що Трамп не перебуває у групі Дроллінгера, але він отримує від голови групи восьмисторінкові роздруківки про роботу.

Як писало РБК-Україна раніше, в 2016 році Трамп, будучи кандидатом у президенти США від Республіканської партії, заявив, що слід серйозно обміркувати необхідність ввести ретельний збір інформації про американських мусульман після масового розстрілу в Орландо.

Нагадаємо, в січні 2017 року повідомлялося, що Трамп вирішив принести присягу відразу на двох Бібліях: одну йому подарувала мама з нагоди закінчення недільної школи в 1955 році, а друга належить президентові Авраму Лінкольну.

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