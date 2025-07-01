Трамп пригрозил установить для Японии тариф: что говорят в его команде

Президент США Дональд Трамп пригрозил ввести новый уровень пошлин против Японии. В то же время его торговый советник говорит, что переговоры по сделке продолжатся.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Крайняя угроза Трампа в сторону Токио прозвучала всего за неделю до того, как 9 июля возобновятся более высокие тарифы для десятков партнеров США, включая Японию.
В частности, Трамп сослался на то, что по его словам, страна не желает принимать экспорт американского риса.
"Они не будут брать наш рис, и при этом у них огромный дефицит риса. Другими словами, мы просто отправим им письмо, и нам нравится иметь их в качестве торгового партнера на долгие годы вперед", - написал он в соцсетях.
Отметим, что накануне вступления в силу повышенных пошлин, Трамп несколько недель пытался оказать влияние на партнеров, обещая прервать переговоры с теми, кого он считает сложными. Он пригрозил, что вместо этого направит этим странам письма с уставленной тарифной ставкой.
Ранее в апреле, Трамп приостановил свои тарифы для каждой страны, чтобы дать время для переговоров. С тех пор он и его команда неоднократно заявляли, что список соглашений будет готов через несколько недель. Однако на сегодняшний день объявлено только о двух соглашениях - с Китаем и Британией.
Тем временем директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет дал понять, что сделки с несколькими правительствами будут объявлены после 4 июля - Дня независимости США.
Он сообщил, что администрация сосредоточилась на проведении через Конгресс "огромного законопроекта Трампа о налогах и расходах до праздника".
"Возможно, люди выделят час или два 4 июля, чтобы посмотреть фейерверк, а затем мы вернемся и начнем объявлять о рамках. Мы рассчитываем встретиться с президентом и объяснить согласованные рамки, а также посмотреть, одобрит он их или нет", - сказал Хассет в понедельник.
Возвращаясь к Японии, он сказал, что как ожидается, переговоры между Вашингтоном и Токио продолжатся, несмотря на последнюю угрозу Трампа.
"Ничего не закончилось. Я знаю, что он только что опубликовал, но обсуждения будут продолжаться до самого конца", - сообщил Хассет журналистам.
Bloomberg отмечает, что Япония является одним из важнейших торговых партнеров США, что позволяет отнести ее к категории экономик, которые, по словам чиновников администрации Трампа, готовы к сделкам, а не к введению пошлин.
На прошлой неделе министр торговли США Говард Лютник заявил, что администрация завершит заключение ряда торговых соглашений примерно с 10 "крупнейшими" партнерами США, в то время как остальные получат письма с указанием уровней пошлин.
В свою очередь, чиновникам США и Японии еще предстоит решить сложные вопросы, связанные с уровнями пошлин и торговыми барьерами, в ходе переговоров, которые длятся уже несколько месяцев.
В частности, Япония настаивала на смягчении 25% автомобильных пошлин Трампа, заявляя, что они парализуют важную отрасль. Однако президент США отклонил просьбу, заявив, что Япония не импортирует значительное количество автомобилей американского производства.
Кроме того, Япония столкнулась с отдельным 24% сбором на весь экспорт в США, который был снижен до 10% в период переговоров. Если сделка не будет заключена, данный тариф вступил в силу.
Напомним, на днях Дональд Трамп заявил, что не рассчитывает продлевать крайний срок паузы по пошлинам.
"Не думаю, что мне это понадобится. Я мог бы, ничего страшного", - сказал он в интервью Fox News.
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