Трамп припинив пільговий режим торгівлі з Індією

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

За словами Трампа, Індія не забезпечила справедливий доступ до своїх ринків

Сполучені Штати Америки (США) з 5 червня 2019 припинять пільговий режим торгівлі з Індією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як зазначили у американському Конгресі, пільговий режим торгівлі дозволяв Індії безмитно експортувати товарів на 5,7 млрд доларів на рік. Індія була найбільшим бенефіціаром програми загальної системи преференцій (GSP).

За словами президента США Дональда Трампа, привілейований режим торгівлі буде скасований, тому що Індія не змогла забезпечити справедливий доступ до своїх ринків.

"Я визначив, що Індія не запевнила Сполучені Штати, що вона забезпечить справедливий і розумний доступ до своїх ринків… Відповідно, доцільно припинити визначення Індії, як країни-бенефіціара, що розвивається", - зазначив Трамп.

Крім того, в уряді Індії у відповідь на заяву американського президента наголосили, що країна продовжить рух до побудови міцних економічних зв'язків із Сполученими Штатами.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що буде вводити мита на мексиканські товари у разі, якщо Мексика не наведе порядок на кордоні. Мита на мексиканські товари будуть введені з 10 червня та складатимуть 5%.

Пізніше президент США додав, що якщо ситуація на кордоні з Мексикою не буде змінена, до липня мита зростуть до рівня 10%, в серпні вони будуть становити 15%, у вересні - 20%, жовтні - 25%.