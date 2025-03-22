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Трамп лишил бывшую администрацию Байдена доступа к секретным материалам

Суббота 22 марта 2025 09:41
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Трамп лишил бывшую администрацию Байдена доступа к секретным материалам Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Президент США Дональд Трамп отменил доступ к секретной информации для чиновников администрации Байдена. В документе отмечается, что это решение было принято из-за угрозы национальным интересам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Трамп принял решение об отмене доступа к секретной информации для 15 высокопоставленных чиновников, среди которых экс-госсекретарь Энтони Блинкен, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, вице-президент Камала Харрис, бывшие политики, а также члены семьи Джо Байдена.

В соответствующем меморандуме Трамп отметил, что доступ к секретным данным для этих лиц больше не отвечает национальным интересам США.

В список попали экс-госсекретарь Энтони Блинкен, Джейкоб Салливан, Лиза Монако, Марк Зейд, Норман Айзен, Элвин Брегг, Эндрю Вайсманн, Хиллари Клинтон, Камала Харрис, Фиона Хилл, Александр Виндман, а также Лиз Чейни, Адам Кинзингер и генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс. Кроме того, ограничение распространяется на членов семьи Байденов.

Это решение касается не только тех, кто имеет доступ к разведывательным брифингам или ежедневной справке президента, но и тех, кто имел доступ к секретной информации из-за работы в правительстве или частных компаниях.

Согласно решению, президент приказал всем руководителям исполнительных департаментов и агентств США принять необходимые меры для отмены разрешений безопасности для указанных лиц и прекратить их доступ в правительственные учреждения без сопровождения.

В случае, если доступ к секретной информации был предоставлен через частные организации, правительственные агентства должны уведомить эти организации об отмене разрешения.

Напомним, что президент США Дональд Трамп отменил доступ к секретным данным для своего предшественника Джо Байдена. Ссылаясь на отчет, он отметил, что у экс-президента есть проблемы с памятью, из-за чего ему нельзя доверять конфиденциальную информацию.

Также, по словам действующего президента, Байден "создал прецедент" в 2021 году, когда приказал Разведывательному сообществу ограничить доступ Трампа к информации по национальной безопасности.

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