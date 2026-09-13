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Трамп объяснил, где возьмет пять тысяч долларов каждому и на что их можно потратить

07:19 13.09.2026 Вс
2 мин
Лидер США говорит, что даже согласие Конгресса ему не понадобится
aimg Филипп Бойко
Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)

Президент США Дональд Трамп объяснил, откуда могут взяться средства на выплаты пяти тысяч долларов каждому американцу в случае победы республиканцев. Также он сказал, на что можно будет потратить эти деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CBS News.

Трамп назвал будущие выплаты "дивидендами Трампа". По его словам, единственным условием для получателей будет потратить эти деньги на территории США.

Сначала президент не объяснил, из каких средств будет финансироваться программа. По оценкам американских медиа, выплата по 5 тысяч всем совершеннолетним гражданам могла бы стоить более 1 триллиона долларов.

В новом интервью CBS News Трамп заявил, что для реализации замысла, по его мнению, может не потребоваться одобрение Конгресса.

"Мы считаем, что нет. Думаю, они сделают это, если это потребуется. Но мы считаем, что нет", - сказал он, отвечая на вопрос, должен ли Конгресс утвердить выплаты.

Трамп объяснил, что рассчитывает на средства от пошлин и других поступлений. По его словам, США уже получили "триллионы долларов" от тарифов и других источников.

В то же время, президент не привел конкретного расчета, который бы показывал, как именно тарифные поступления позволят профинансировать выплаты такого масштаба. В CBS отметили, что правовые основания для осуществления таких выплат без решения Конгресса остаются неясными.

Контекст заявления Трампа

Как уже сообщалось, Трамп представил эти выплаты как своеобразное вознаграждение гражданам за экономические успехи США. Также нужно учесть, что в США проживает около 270 млн. совершеннолетних граждан.

Напомним, в Белом доме начали готовиться к тому, что Республиканская партия на осенних промежуточных выборах в Конгресс США терпит поражение.

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