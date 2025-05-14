Трамп объяснил, почему США будут использовать самолет Катара как борт номер один

"Наше правительство будет использовать его в качестве временного самолета Air Force One до тех пор, пока не прибудут наши новые Boeing, поставки которых сильно задерживаются", - написал Трамп в соцсетях.

В рамках соглашения, которое обсуждалось, Катар предоставит роскошный реактивный самолет Boeing 747-8 для использования в качестве Air Force One. Этот подарок стал бы связывающим звеном, пока Boeing работает над поставкой новых версий президентского самолета. Кроме того, Трамп выпадает разочарование текущим самолетом.

Критики с обеих сторон выразили обеспокоенность по поводу возможной сделки, отметив технические и связанные с безопасностью проблемы, проблемы связанные с использованием президентом самолета иностранного правительства, а также "уместность принятия им столь щедрого подарка".

Трамп заявил, что не будет пользоваться самолетом после ухода с поста, и выступил в защиту своей администрации, которая обдумывает предложение. Глава Белого дома отметил, что было бы глупо не принять этот подарок.

"Boeing 747 передается ВВС США/Министерству обороны, А НЕ МНЕ! Это подарок от страны, Катара, которую мы успешно защищали на протяжении многих лет", - написал Трамп в посте.

Он также задал вопрос, зачем платить деньги, если самолет можно получить бесплатно. И подчеркнул, что сбережения пойдут на то, чтобы сделать США великими.

"Почему наши военные, а значит и наши налогоплательщики, должны платить сотни миллионов долларов, когда они могут получить их БЕСПЛАТНО от страны, которая хочет вознаградить нас за хорошо выполненную работу. Эти большие сбережения будут потрачены вместо этого на то, чтобы СНОВА СДЕЛАТЬ АМЕРИКУ ВЕЛИКОЙ! Только ДУРАК не примет этот подарок от имени нашей страны", - резюмировал президент США.

Bloomberg пишет, что Трамп все больше разочаровывается в Boeing из-за задержек с поставкой нового самолета Air Force One.

В свой первый срок Дональд Трамп поручил Пентагону выделить 3,9 млрд долларов на пару 747-8, так как он искал возможность модернизации президентских самолетов. Однако самолеты Boeing, которые находятся в разработке, страдают от многочисленных технических проблем, хоть компания настаивала на ускорении собственных сроков для самолета, который, по ее словам, может быть введен в эксплуатацию к 2027 году, до окончания второго президентского срока Трампа.

Bloomberg также пишет, что катарский самолет оснащен роскошными деталями, и сам Трамп осмотрел самолет несколько недель назад, когда сделал остановку в Уэст-Палм-Бич. Воздушное судно было построено в 2012 году и доставлено Qatar Amiri Flight, которая управляет самолетами для правящей семьи страны, хотя в последнее время им управляет другая компания, согласно Cirium Ascend Consultancy.