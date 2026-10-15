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Трамп объяснил, почему не называет Путина диктатором

09:34 15.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп не называет Владимира Путина диктатором, ведь с ним приходится заключать соглашения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп заявил в интервью корреспонденту американской медиагруппы Gray Media Джону Декеру, стенограмма которого опубликована на сайте Roll Call.

По словам Трампа, в международной политике важно не обижать тех, с кем приходится вести переговоры. Поэтому он считает нецелесообразным использовать резкие высказывания в адрес российского руководства.

"Я не называю Путина диктатором, потому что мне приходится заключать соглашения с людьми, поэтому я не хожу и не обзываю их. Я - мастер заключения соглашений. Я всегда был очень искусным составителем соглашений. Именно благодаря сделкам я стал очень богатым. Поэтому я не хожу и не высмеиваю людей", - сказал президент США.

Трамп убежден, что публичные оскорбления и высмеивание других государственных руководителей могут затруднять дипломатические договоренности.

Он противопоставил собственный подход политике бывшего президента США Джо Байдена, обвиненного в постоянном высмеивании России.

По мнению Трампа, такое поведение стало одним из факторов, которые привели к войне в Украине.

"Байден постоянно насмехался над Россией. Он говорил, что это "заправка с ядерным оружием" или что-то подобное. Но вы не можете так говорить с человеком, имеющим огромный ядерный арсенал. Это одна из причин, почему началась эта война", - заявил президент США.

В то же время, он не привел конкретных доказательств того, что именно насмешки Байдена стали причиной российского вторжения в Украину.

Напомним, ранее мы сообщали, что попытка президента США Дональда Трампа сбить цены на горючее перед выборами с помощью "дизельного соглашения" с Москвой играет на руку Кремлю.

Россия использует топливный кризис, чтобы спровоцировать конфликт между США и Украиной и заставить Киев прекратить удары по российским НПЗ.

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