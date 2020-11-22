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Трамп вимагає перерахунок голосів в Джорджії, де з мінімальним відривом переміг Байден

Неділя 22 листопада 2020 07:16
Трамп вимагає перерахунок голосів в Джорджії, де з мінімальним відривом переміг Байден
Фото: колаж (РБК-Україна)
Автор: Инна Собора

Команда юристів президента США Дональда Трампа зажадала перерахунку голосів в штаті Джорджія. Там на виборах президента перемагає демократ Джо Байден.

Про це повідомляє AFP.

Державний секретар-республіканець Бред Раффенспергер в п'ятницю підтвердив результати виборів у штаті, де Байден переміг Трампа з відривом у 12 670 голосів або 0,25%. Штат дає Байдену 16 голосів виборців.

"Сьогодні кампанія Трампа подала петицію про перерахунок голосів в Джорджії. Ми прагнемо забезпечити дотримання всіх аспектів закону штату Джорджія і Конституції США, щоб враховувалися всі законні голосу. Президент Трамп і його кампанія продовжують наполягати на чесному перерахунку голосів в Джорджії, який повинен включати порівняння підписів і інші життєво важливі гарантії", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, раніше Окружний суд в Пенсільванії відхилив позов штабу Трампа, в якому він просив не враховувати при підрахунку голосів бюлетені виборців, які проголосували поштою. Остаточні результати там оголосять сьогодні.

Раніше Трамп заявив, що його опонент Джо Байден не може готується до передачі влади, оскільки є "сотні тисяч" доказів фальсифікації виборів.

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