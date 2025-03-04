Трамп поставил на "паузу" помощь для Украины: что об этом известно и какие возможны последствия

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Что известно о приостановлении помощи Украине от США

О том, что администрация президента США Дональда Трампа приостановила поставки всей военной помощи Украине сообщили ряд ведущих западных СМИ со ссылкой на представителя Белого дома. В то же время официального объявления о таком решении не было от самого Трампа.

Решение касается боеприпасов, транспортных средств и другого оборудования, включая поставки, согласованные, при каденции американского президента Джо Байдена.

"Президент (Трамп - ред.) четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - сказал чиновник о помощи Украине "Голосу Америки".

О том, что США ставят на паузу военную помощь Украине, "пока президент Трамп не решит, что украинцы демонстрируют приверженность добросовестным мирным переговорам", сообщил также республиканский телеканал Fox News.

Высокопоставленный чиновник администрации Трампа уточнил Fox News, что "это не окончательное прекращение помощи, это пауза". О приостановлении военной помощи Украине пишет также издание Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве обороны США.

Информагентство сообщило, что вся военная техника США, которая не находится в Украине, будет задержана, включая оружие, которое находится транзитом на самолетах и кораблях или ожидает в транзитных зонах в Польше.

Как пишут СМИ, американский президент приказал министру обороны США Питу Хегсету выполнить соответствующее решение, которое было принято Трампом после его встречи в Белом доме, на которой присутствовали не только глава Пентагона, но и вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, директор национальной разведки Тулси Габбард и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф.

"Президент четко дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы приостанавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - пишет Washington Post со ссылкой на представителя Белого дома.

CNN также пишет со ссылкой на источники, что приостановление помощи - это шаг администрации Трампа, чтобы добиться от Зеленского публичных извинений за ссору в Овальном кабинете.

Politico обращает внимание, что распоряжение об остановке военной помощи поступило всего через несколько часов после того, как Трамп заявил журналистам, что он еще даже не обсуждал такую паузу - и через три дня после ссоры в Овальном кабинете с президентом Владимиром Зеленским.

Тогда во время ссоры Ди Вэнс выразил недовольство "отсутствием благодарности" со стороны президента Украины за оказанную помощь, а Трамп сказал в свою очередь, что Зеленский играет в "третью мировую войну" и заявил, что у Киева "нет карт", чтобы победить Россию без постоянной помощи со стороны США.

"Трамп также дал понять в публичных комментариях в понедельник, что экономическое соглашение, ради которого Зеленский приехал в Вашингтон, остается в силе. Подход "кнута и пряника" заключается в том, чтобы заставить Зеленского к более серьезным переговорам по прекращению конфликта с РФ", - говорится в статье Politico.

Что попало под "паузу"

The Guardian пишет, что решение касается всей помощи, которая была ранее утверждена США, но еще не передана. Поскольку Трамп не одобрил ни одной новой помощи Киеву с момента вступления в должность.

Журналисты объясняют, речь идет об американской помощи, которая не находится в Украине, в том числе и на оружие, которое сейчас транспортируется самолетами и кораблями или же ждет в транзитных зонах в Польше. Этот шаг, как пишет Bloomberg, включает доставку критически важных боеприпасов, сотен управляемых реактивных систем залпового огня, противотанкового оружия и других средств.

Точные масштабы оружия пока не известны. Но Bloomberg в статье напоминает, что Трамп с приходом в Белый дом имел 3,85 млрд долларов, оставшиеся от предыдущей администрации в рамках так называемых президентских полномочий на сокращение американских запасов вооружений.

"Оставалось непонятным, действительно ли администрация Трампа использует эти деньги для Украины, особенно учитывая то, что запасы вооружений в США исчерпываются и нуждаются в пополнении", - говорится в материале.

При этом, если США разорвут существующие контракты с производителями вооружения, это может предусматривать уплату правительством компенсации тем компаниям, которые начали выполнять заказы по контрактам для Украины.

Кроме военной части, американская помощь Украине также включает бюджетную помощь, которая в основном предоставляется через трастовый фонд Всемирного банка, и другие средства, которые предоставлялись через Агентство США по международному развитию.

Западные СМИ пишут, что "остается под вопросом", будут ли американцы делиться с Украиной разведывательными данными. Однако несколько источников в военно-политических кругах рассказали РБК-Украина, что изменений в предоставлении разведданных Украине со стороны США по состоянию на сейчас не произошло. При этом один из источников вообще сомневается, коснется ли остановка разведданных. Поскольку, по словам собеседника, "это другая линия сотрудничества".

Reuters также пишет, что Трамп остановил военную помощь Украине. Источник сообщил изданию, что этот месседж направлен не только на Украину, но и на Европу.

"Президент Трамп ясно дал понять, что он сосредоточен на мире. Нам нужно, чтобы наши партнеры также были преданы этой цели. Мы останавливаем и пересматриваем нашу помощь, чтобы убедиться, что она способствует решению", - заявил неназванный американский чиновник.

Как рассказали изданию источники, ключевые члены наблюдательных комитетов Конгресса США не были уведомлены о решении о приостановлении помощи, включая членов Комитета Сената по делам вооруженных сил.

Информагентство, опять же со ссылкой на анонимный источник, знакомый с ситуацией, добавляет, что поставки американских военных грузов действительно остановились. По словам источника, движение грузов, направлявшихся в Украину, остановилось около 03:30 по киевскому времени (01:30 по Гринвичу).

Журналист "Голоса Америки" Остап Ярыш написал, что в последних пакетах были ракеты к ПВО, боеприпасы к HIMARS и артиллерии. При этом если обратить внимание на предпоследний пакет, выделенный за месяц до завершения президентского срока Байдена, то он должен был обеспечить Силы обороны Украины ПВО, артиллерией и другими системами вооружения.

Телеканал ABC со ссылкой на чиновников Пентагона тем временем информирует, что приостановление военной помощи Украине со стороны США коснулись преимущественно поставок бронетехники.

Какую военную помощь оказывали США до паузы

Помощь США включала военную помощь и бюджетную. Общая сумма американской помощи для Украины до сентября 2024 года составила около 175 миллиардов долларов, согласно отчетам Совета по международным отношениям и Комитета по ответственному федеральному бюджету. Из них - 65,9 млрд долларов только военной помощи с февраля 2022 года.

Последний раз пакеты объявлялись Вашингтоном при президентстве Джо Байдена, который в последние недели на посту пытался максимально обеспечить Украину жизненно необходимой помощью. The Guardian приводит список помощи, которая была объявлена до 20 января, до последних часов работы администрации Байдена.

ПВО

Учитывая непрекращающиеся воздушные атаки со стороны российских войск, Вашингтон прислал Киеву более совершенные средства противовоздушной обороны, в частности три батареи зенитных ракет Patriot. Европейские союзники также предоставили Украине такие системы.

Другие системы ПВО включали 12 NASAMS, системы и боеприпасы к Hawk, а также более 3000 зенитных ракет Stinger.

Для повышения эффективности украинской ПВО было предоставлено 21 радар воздушного наблюдения, а также оборудование, которое интегрирует западные пусковые установки и ракеты в украинские системы.

Ракеты, снаряды, минометы

Вашингтон отправлял в важные для украинских Сил обороны ракеты ATACMS, более двух сотен 155-мм гаубиц вместе с тремя миллионами артиллерийских снарядов, 72 105-мм гаубицы и миллион снарядов к ним, а также сотни тысяч минометов.

Более 40 реактивных систем залпового огня HIMARS были доставлены с соответствующим боекомплектом. Вашингтон также передал Украине более 10 000 Javelin, противотанковых ракет, которые стали символами украинского сопротивления российскому вторжению в первые недели войны.

Было доставлено более 120 тысяч другого противотанкового оружия, а также 10 тысяч противотанковых ракет Tow. Украинским военным было поставлено миллионы патронов к стрелковому оружию.

Танки, ББМ

Пентагон отказывался отправлять свои боевые самолеты непосредственно в Киев, но администрация Байдена предоставила 20 военных вертолетов советской разработки Ми-17. Она также поставила несколько различных моделей дронов.

После длительных задержек администрации Байдена, начиная с января 2023 года, Вашингтон поставил в общей сложности 31 Abrams. Было также отправлено 45 танков Т-72Б советской разработки.

В списке также 300 боевых машин Bradley, 1300 бронетранспортеров, более 5000 военных машин Humvee и 300 бронированных санитарных машин.

Вашингтон предоставил также патрульные катера, системы береговой обороны, мины, системы спутниковой связи, очки ночного видения и более 100 000 комплектов бронежилетов.

Неоднозначная реакция республиканцев

Решение о приостановке поставок оружия принято быстро, но вызвало разногласия среди республиканцев, и некоторые законодатели выступили против этого шага, сообщает Wall Street Journal.

Республиканцы в Конгрессе США, где партия имеет большинство в обеих палатах, разделились относительно продолжения помощи Украине, тем временем подтверждает и CNN.

"Я не верю, что кто-то из нас, кто здесь сидит, верит, что Украина может выиграть эту войну, а президент говорит: "Давайте положим этому конец". Если Зеленский не хочет вести переговоры о мире, то не наше дело заставлять налогоплательщиков продолжать финансировать бесконечную войну", - цитирует CNN одного из республиканцев из Оклахомы.

Зато сенатор от Республиканской партии Сьюзен Коллинз осудила паузу, утверждая, что США должны продолжать поддерживать своего союзника. По ее словам, Конгресс, "возможно, не сможет ничего сделать, чтобы Украина продолжала получать помощь от США".

"Это критическое время для Украины. В прошлом году я руководила дополнительным проектом "Украина", который предоставлял Украине дополнительную помощь, и я не думаю, что мы должны останавливать наши усилия. Это украинцы проливают кровь", - в свою очередь заявил республиканец штата Мэн.

Глава комитета Палаты представителей по иностранным делам, конгрессмен от Республиканской партии Брайан Маст сказал CNN, что "знал о варианте" для администрации Трампа приостановить всю военную помощь США Украине.

Как реагирует Украина

Журналисты CNN со ссылкой слова западных официальных лиц после решения пишут, что "Украина, скорее всего, может поддерживать свой нынешний темп боевых действий в течение нескольких недель - возможно, до начала лета - до того, как пауза США начнет иметь серьезный эффект".

"В то время как европейские страны могут заменить американские поставки артиллерии, дополненные собственной растущей оборонной промышленностью Украины, самое современное оружие, которое использует Киев, поступает из Соединенных Штатов", - говорится в материале CNN.

Зато, как сказал в комментарии РБК-Украина народный депутат, член оборонного комитета ВРУ Федор Вениславский, Украина имеет запас прочности примерно на полгода даже без системной поддержки Соединенных Штатов.

"Я думаю, что запас прочности в Украине точно есть где-то на полгода даже без системной помощи со стороны США, но будет, конечно, значительно сложнее. Поэтому сейчас все работают - и команда президента, и Верховная рада, и наш комитет - над тем, чтобы рассмотреть варианты компенсации этого количества и качества вооружения, которое США могут прекратить или уже прекратили нам предоставлять", - рассказал он.

По его словам, на прошлой неделе состоялось закрытое заседание комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, на котором рассматривали негативный сценарий, что произойдет, если США прекратят военную помощь.

"Наш военно-промышленный комплекс за три года набрал достаточно большую способность и способен существенно нивелировать угрозы и риски, которые возникнут, учитывая эту ситуацию. Но есть, бесспорно, те номенклатуры вооружения, без которой будет очень сложно. Ее могут поставить исключительно США", - сказал Вениславский.

Нардеп подчеркнул, главная задача - это искать альтернативы, чтобы украинские силы противовоздушной обороны имели достаточно средств для отражения воздушных атак, а также РСЗО высокой точности и большой дальности, что фактически только американцы имеют.

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Александр Мережко назвал сообщение о прекращении помощи США "шокирующим решением".

"До последнего момента я надеялся, что Трамп этого не сделает, потому что он хочет быть популярным, и такой шаг точно вызовет негативную реакцию", - сказал в кометари ABC News Мережко и добавил, что таким образом "Трамп помогает Путину убивать украинцев".

В свою очередь руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко предупредил о предстоящей волне манипуляций и информационного давления.

"Все равно нужно дождаться именно официальной информации, потому что в медиа будут надувать шарик максимально, чтобы вызвать панику. В любом случае, дипломатия ведется. Любые качели являются частью дипломатических комбинаций, нужно не забывать об этом", - добавил он.