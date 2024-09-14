Трамп пообещал депортировать гаитян из города Спрингфилд в штате Огайо

Речь идет о массовой депортации гаитянских иммигрантов из города Спрингфилд в штате Огайо.

"Мы проведем масштабные депортации в Спрингфилде, штат Огайо", - заявил Трамп.

Сообщается, что город на несколько дней оказался в центре бури в соцсетях после того, как правые агитаторы ухватились за ложные утверждения о том, что прибывшие с Гаити люди едят домашних животных.

Трамп в свою очередь не повторил утверждение, которое он высказал во время президентских дебатах 10 сентября с кандидатом от демократов Камалой Харрис. Тогда он заявил, что иммигранты едят собак и кошек, однако его слова широко высмеяли.

Reuters пишет, что большинство из 15 тысяч гаитян в Спрингфилде находятся в США легально, на законных основаниях. А давнее обещание Трампа провести массовые депортации обычно относится к тем, кто находится в стране нелегально

По данным ABC News, в пятницу в Спрингфилде были эвакуированы две начальные школы, а также была закрыта одна средняя школа была после того, как второй день подряд в адрес сообщества поступали анонимные угрозы взрыва.

Тем временем президент США Джо Байден призвал прекратить нападения на гаитянскую общину.

"Это просто неправильно. В Америке нет места этому. Это должно прекратиться", - сказал Байден.

Агенство напоминает, что в июне администрация Байдена внедрила временный статус защиты на сотни тысяч гаитян в Соединенных Штатах. Это десятилетняя программа, которая защищает легальных иммигрантов от депортации и дает им разрешение на работу.

Реагируя на Трампа, лидеры гаитянской общины по всей территории США заявили, что высказывания кандидата от Республиканской партии могут подвергнуть риску жизни людей и еще больше обострить напряженность в Спрингфилде.

"Нам нужна помощь, а не ненависть", - заявил мэр Спрингфилда Роб Рю.

Также городские власти говорят, что не получали достоверных сообщений о том, что кто-то ест домашних животных. Карен Грейвс, представитель города, заявила, что ей неизвестно о недавних преступлениях на почве ненависти, направленных против жителей Гаити. При этом добавила, что некоторые из них стали жертвами преступлений, таких как кража имущества.