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Трамп пообещал 5000 долларов каждому американцу за победу республиканцев на выборах

08:26 10.09.2026 Чт
1 мин
На выплаты гражданам США Трампу придется потратить больше триллиона долларов
aimg Юлия Маловичко
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп пообещал выплатить каждому совершеннолетнему американцу по 5 тысяч долларов, если Республиканская партия сохранит контроль над Конгрессом после промежуточных выборов в ноябре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам американского президента, выплату назовут "дивидендом Трампа". Он представил ее как своеобразное вознаграждение гражданам за экономические успехи США.

"Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами и получите 5 тысяч долларов", – сказал Трамп.

В то же время остается непонятным, как именно могут осуществляться такие выплаты и будет ли их введение законным. Для реализации предложения, вероятно, потребуется решение Конгресса.

Издание отмечает: в США проживает около 270 млн. совершеннолетних граждан. Поэтому потенциальная стоимость такой программы может составить около 1,35 трлн. долларов.

Трамп также заявил, что деньги должны тратиться именно в США.

Reuters напоминает, что президент США демонстрирует все более низкое одобрение американцами. Многие взбешены на него из-за нерешенных экономических и внутренних проблем, тогда как фокус Трампа сосредоточен на войне в Иране и других международных вопросах.

Напомним, в Белом доме начали готовиться к тому, что Республиканская партия на осенних промежуточных выборах в Конгресс США терпит поражение.

Выборы в Конгресс в США пройдут во вторник, 3 ноября.

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