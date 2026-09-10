Трамп пообещал 5000 долларов каждому американцу за победу республиканцев на выборах

По словам американского президента, выплату назовут "дивидендом Трампа". Он представил ее как своеобразное вознаграждение гражданам за экономические успехи США.

"Если республиканцы победят, вы победите вместе с нами и получите 5 тысяч долларов", – сказал Трамп.

В то же время остается непонятным, как именно могут осуществляться такие выплаты и будет ли их введение законным. Для реализации предложения, вероятно, потребуется решение Конгресса.

Издание отмечает: в США проживает около 270 млн. совершеннолетних граждан. Поэтому потенциальная стоимость такой программы может составить около 1,35 трлн. долларов.

Трамп также заявил, что деньги должны тратиться именно в США.

Reuters напоминает, что президент США демонстрирует все более низкое одобрение американцами. Многие взбешены на него из-за нерешенных экономических и внутренних проблем, тогда как фокус Трампа сосредоточен на войне в Иране и других международных вопросах.