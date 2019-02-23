Трамп пообіцяв застосувати вето у разі незгоди Конгресу США з режимом НС

У разі введення режиму НС, значну частина стіни буде добудовано вже до вересня 2020 року

Президент Дональд Трамп воспользуется правом вето, если палата представителей Конгресса США проголосует против введения в стране режима чрезвычайного положения для финансирования строительства стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

В случае введения режима ЧП, значительная часть стены будет достроена уже к сентябрю 2020 года, то есть до новых выборов главы государства.

"Наложу ли я вето? 100 процентов", - сказал Трамп.

Напомним, демократы Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов планируют подать резолюцию, нацеленную на блокирование объявления президентом Дональдом Трампом чрезвычайного положения на юго-западной границе.

Документ демократы собираются презентовать в пятницу, 22 февраля. Как отмечает Time, это может создать голосование полного состава Палаты к середине марта.

РБК-Украина писало, что 15 февраля президент США Дональд Трамп подписал документ о введении режима чрезвычайного положения в США на южной границе страны. Это позволит ему получить средства в размере около 8 млрд долларов для возведения стены на границе с Мексикой без одобрения Конгресса.