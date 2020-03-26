Трамп пообіцяв грошові виплати американцям з низьким доходом

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив у середу, 25 березня, що кожен громадянин страныс низьким доходом отримає соціальні виплати у зв'язку з карантином через коронавірус. Про це він сказав на брифінгу в Білому домі.

За його словами, отримати грошові виплати зможуть громадяни США, які заробляють менше 99 тисяч доларів на рік.

"На це передбачено 300 мільярдів доларів. Сім'ї з чотирьох осіб отримають близько 3400 доларів", - сказав Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Конгрес США і представники адміністрації президента Дональда Трампа досягли угоди про виділення 2 трлн доларів для стимулювання економіки і боротьби з наслідками пандемії коронавіруса. Лідер Демократичної партії Сенату Чак Шумер назвав цю суму "найбільшим рятівним пакетом в американській історії".

До цього Трамп заявляв, що у зв'язку з кризою, викликаною пандемією COVID-19, економіка США, можливо, рухається в бік рецесії.