ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Трамп може помилувати Манафорта, - CNN

Автор: Анастасия Рокитна

У Сполучених Штатах Америки можуть помилувати кількох колишніх помічників діючого президента США Дональда Трампа. Зокрема, можуть помилувати Майкла Флінна та Пола Манафорта.

Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела.

Флінн є одним із найбільш імовірних кандидатів на помилування, повідомляє телеканал. Також можуть помилувати Джорджа Пападопулоса й Пола Манафорта.

Втім, за даними джерел CNN, рішення Трампа ще може змінитись. Хоча він раніше говорив, що його помічники, засуджені за матеріалами "російської" справи, стали "жертвами політичної "афери".

Популярні новини

Джордж Пападопулос - колишній помічник Трампа. Він визнаний винним в тому, що дав завідомо неправдиві показання агентам ФБР, які розслідували втручання Росії в американські вибори 2016 року.

Він намагався приховати або применшити свої контакти з російськими представниками, один з яких пропонував надати Трампу інформацію для компромату на Хілларі Клінтон.

Пол Манафорт працював консультантом президентських кампаній Республіканської партії, а з червня по серпень 2016 року обіймав посаду голови виборчого штабу Дональда Трампа. 2018 року був засуджений за податкове та банківське шахрайство й з січня 2019 втратив ліцензію на юридичну практику. Манафорт також лобіював інтереси екс-президента України Віктора Януковича.

Майкл Флінн - колишній радник з національної безпеки президента Дональда Трампа. Займав цю посаду у 2017 році, був змушений піти у відставку з посади радника президента у зв'язку з протизаконними контактами з послом Росії Сергієм Кисляком.

Нагадаємо, державний департамент почав процес передачі справ обраному президенту Джо Байдену.

Раніше повідомлялося, що Трамп розпорядився почати процедуру передачі влади.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Дональд ТрампПол Манафорт