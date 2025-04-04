Трамп показал новую "золотую грин-карту": что дает и сколько стоит иммиграция в США

На новой карте изображен сам Трамп на фоне Статуи Свободы, именно из-за этого дизайна ее уже окрестили "карточкой Трампа". Стоимость иммиграционной карты составляет 5 миллионов долларов.

Как пишет издание, программа базируется на обновленной версии визы EB-5. Она позволяет получить "грин-карту" иностранцам, которые инвестируют в США минимум 1 миллион долларов. Заметим, что "грин-карта" не привязывает человека к конкретному работодателю, а также дает свободу выбора места трудоустройства.

Ранее министр торговли США Говард Лутник заявлял, что система позволит привлечь до 1 триллиона долларов, если все 200 тысяч заявок будут оплачены по новым правилам. Сейчас очередь на участие в программе составляет 250 тысяч человек.

Интересно и то, что ранее Трамп заявлял, что право на "золотую грин-карту" могут получить и российские бизнесмены. Отвечая на вопрос журналиста, смогут ли российские олигархи претендовать на получение золотых карточек, Трамп добавил, что, возможно, эти люди будут иметь на них право.

"Да, возможно. Я знаю некоторых российских олигархов, которые являются очень хорошими людьми", - сказал он.

Что такое "грин-карта"

Грин-карта США - это официальный документ, предоставляющий иностранцу право на постоянное проживание и работу на территории Соединенных Штатов. Владелец грин-карты имеет статус постоянного резидента (permanent resident) и может легально работать, учиться, открывать бизнес, а также пользоваться частью социальных прав, таких как медицинское страхование. Грин-карта также является необходимым шагом на пути к гражданству США, ведь после нескольких лет проживания ее владелец может подать заявление на натурализацию.

Получить грин-карту можно несколькими способами: через воссоединение с семьей, трудоустройство, инвестирование, гуманитарные программы или выиграв в ежегодной лотерее Diversity Visa (DV Lottery). Существуют также специальные программы для беженцев, жертв насилия и других уязвимых категорий. Грин-карта имеет срок действия 10 лет и требует обновления, хотя статус постоянного резидента сохраняется, пока не будет нарушено условий проживания или законодательства.