RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Трамп поговорит с Си Цзиньпином перед тем, как пошлины против Китая вступят в силу

Фото: Си Цзиньпин и Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация планирует провести переговоры, повысив вероятность потенциальной отсрочки 10% пошлин. Тарифы должны вступить в силу уже сегодня незадолго после того, как Трамп отложил введения пошлин против Канады и Мексики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В понедельник выступая перед журналистами в Вашингтоне, Трамп заявил, что переговоры с Китаем состоятся, "вероятно, в течение следующих 24 часов".

"Если мы не сможем заключить сделку с Китаем, то пошлины будут очень, очень существенными", - сказал он.

На выходных президент США анонсировал, что тариф для Китая вступил в силу в 12:01 во вторник.

Позже пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливвит сообщила Fox News, что Трамп планирует поговорить в председателем КНР Си Цзиньпином о "нелегальном китайском фентаниле, который ежегодно убивает десятки тысяч американцев".

"Президент ясно дал понять Китаю, что мы не собираемся этого терпеть. И я бы также добавила, что многие из тарифов президента Трампа с первого срока все еще действуют", - сказала она.

Bloomberg пишет, что внимание на Китай переключилось после того, как Трамп достиг соглашений с Мексикой и Канадой об отсрочке введения 25% пошлин в обмен на более жесткие меры по борьбе с миграцией и незаконным оборотом наркотиков на границе.

Напомним, несколько дней назад в Министерстве торговли Китая сообщили, что КНР собирается оспорить 10% пошлины, которые Соединенные Штаты ввели на китайские товары. Кроме того, Пекин пригрозил ответить Вашингтону "контрмерами".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты АмерикиКитайДональд ТрампСи Цзиньпинь