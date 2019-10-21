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Трамп підриває стабільність світової економіки, - Лагард

Новини » Економіка    21.10.2019 - 13:00
Трамп підриває стабільність світової економіки, - Лагард
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Торговий конфлікт США і Китаю матиме великі наслідки для світової економіки

Президент США Дональд Трамп відповідальний за велику кількість ризиків для світової економіки. Про це заявила колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард, повідомляє CBS.

Як зазначає Лагард, у президента США "є багато ключів, які б розблокували невизначеність та ризики". Зокрема, за її словами, торговий конфлікт США і Китаю матиме великі наслідки для світової економіки.

"Стабільність ринку не має залежати від того чи іншого повідомлення в Twitter. Вона вимагає міркувати, думати і приймати спокійні, зважені й раціональні рішення", - підкреслила вона.

Нагадаємо, нова директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що прогнози глобального економічного зростання погіршуються. Нині світова економіка переживає фазу "одночасного сповільнення" темпів розвитку.

Раніше Дональд Трамп заявив, що США і Китай досягли істотного прогресу в обговоренні першої фази торгового угоди. Міністр фінансів США Стівен Мнучин, який вів переговори, зазначив, що сторони досягли фундаментального розуміння ключових питань, однак для досягнення результату потрібно багато роботи.

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