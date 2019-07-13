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Трамп планує звільнити голову нацрозвідки США

Новини » Політика    13.07.2019 - 00:15
Трамп планує звільнити голову нацрозвідки США
Фото: Ден Коутс (Getty Images)

Конкретні терміни відставки Дена Коутса не відомі

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повідомив своїм довіреним особам про те, що планує відправити у відставку голову американської національної розвідки Дена Коутса. Про це повідомили п'ять джерел, які обговорювали це питання з главою держави, передає РБК-Україна з посиланням на Axios.

Водночас, як повідомили співрозмовники видання, конкретних строків відставки Коутса Трамп не назвав.

Також повідомляється, що президент США обговорює з довіреними особами кандидатуру Коутса на посаді директора нацрозвідки вже кілька місяців.

Одне з джерел видання, що обговорювало з Трампом Коутса тиждень тому, вважає, що президент дійшов висновку, що відставка Коутса відбудеться "швидше раніше, ніж пізніше".

Інший співрозмовник видання зазначив, що в приватній розмові Трамп дав зрозуміти, що офіс голови нацрозвідки є непотрібною бюрократичною структурою і він хотів би позбутися його, але президентові повідомили, що фактична ліквідація цього органу політично неможлива.

Водночас представник Білого дому заявив, що зараз немає інформації про зміну кадрів у адміністрації США.

Нагадаємо, в лютому вже з'являлася інформація, що американський президент Дональд Трамп може звільнити директора національної розвідки Сполучених Штатів Америки Деніела Коутса, оскільки розчарований його роботою.
 

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Новини України Сполучені Штати АмерикиотставкаДональд Трамп
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